В Госдуме предлагают увеличить стипендии до уровня прожиточного минимума

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить базовый уровень стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии — не менее 120% от данного показателя с ежегодной индексацией.
Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
С 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия составляет 2 224 рубля, а социальная — 3 340 рублей.
Как прокомментировал РИА Новости Миронов, «в федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия — это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше».
По мнению лидера партии, принятие такого решения позволит молодым людям меньше времени тратить на подработки, больше времени уделять учебе, что в итоге позитивно скажется на повышении уровня подготовки кадров для экономики страны.