Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов, — отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. — При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, тем самым оптимизировав платёжную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента».