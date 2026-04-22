Филологи назвали самые частые речевые ошибки

Профессор Мира Бергельсон отметила, что одним из маркеров некультурной речи считается глагол «ложить», который не соответствует нормам литературного языка. По ее словам, подобные формы возникают из-за языковых аналогий, когда говорящие пытаются образовать несовершенный вид от слова «положить». Также она указала на ошибочность выражения «самый оптимальный» и использование частицы «типа» в деловой речи.