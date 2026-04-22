Филологи назвали самые частые речевые ошибки

Филологи из Высшей школы экономики назвали наиболее распространенные речевые ошибки и объяснили их происхождение.
Профессор Мира Бергельсон отметила, что одним из маркеров некультурной речи считается глагол «ложить», который не соответствует нормам литературного языка. По ее словам, подобные формы возникают из-за языковых аналогий, когда говорящие пытаются образовать несовершенный вид от слова «положить». Также она указала на ошибочность выражения «самый оптимальный» и использование частицы «типа» в деловой речи.
Профессор Марина Королева заявила, что употребление слова «ихний» выходит за рамки литературной нормы, несмотря на его распространенность в разговорной речи. Она подчеркнула, что единственно правильная форма — «их».
Кроме того, филолог указала, что правильное ударение в слове «звонит» всегда падает на второй слог. Варианты с ударением на первый слог считаются грубой орфоэпической ошибкой, передает ТАСС.
