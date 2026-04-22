Специалисты «ТНС энерго НН» подвели итоги встречи с бизнес-сообществом

Гарантирующий поставщик электроэнергии провел бизнес-конференцию для делового сообщества региона. В мероприятии приняли участие более 60 руководителей и профильных специалистов предприятий, представителей застройщиков и частных предпринимателей Нижегородской области.
Эксперты «ТНС энерго НН» подробно осветили тему формирования цен на розничном рынке. Специалисты компании предложили ряд вариантов снижения расходов на электроэнергию без потерь для производственных процессов.
Особый интерес у собравшихся вызвали последние поправки в законодательстве о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах, которые повышают прозрачность и удобства расчетов. Энергетики представили готовые решения по внедрению ИСУЭ «под ключ», которые охватывают все этапы — от проектирования до ввода в эксплуатацию.
Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждый участник мог задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от экспертов.
«Одна из приоритетных задач “ТНС энерго НН” — качественное обслуживание потребителей. Для нас такие встречи — это способ получить обратную связь и скорректировать стратегию работы с бизнес-сообществом региона. Открытый диалог помогает формировать высокий уровень доверия к компании — основу для эффективного и долгосрочного сотрудничества», — подчеркнул Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии «ТНС энерго НН» Андрей Климов.