Два человека пострадали в столкновении легковушек и КамАЗа в Воронеже

Авария произошла на улице 9 Января.

Источник: АиФ Воронеж

Два человека пострадали в массовом ДТП на улице 9 Января в Воронеже. Авария произошла утром вторника, 21 апреля, у дома № 245А. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону.

68-летний водитель Kia Rio ехал со стороны улицы Героев Сибиряков в направлении улицы Антонова-Овсеенко. Во время движения он не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с КамАЗом под управлением 52-летнего мужчины. По инерции легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в «ВАЗ 2111».

В результате аварии 39-летний водитель ВАЗа, а также 70-летняя пассажирка Kia Rio получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.