Группа ЦРТ разработала визуально-языковую модель для развития городов и регионов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ представила визуально-языковую модель «Визирь.VLM» — систему видеомониторинга, способную выполнить комплексный анализ и дать развернутый ответ на запрос пользователя. Первая демонстрация нового решения состоялась в рамках проходящей в Москве выставки Securika.
«Технологическое решение, объединяющее возможности компьютерного зрения и обработки естественного языка, создано на базе биометрической системы компьютерного зрения “Визирь” с поддержкой большой языковой модели», — пояснил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.
По его словам, система обрабатывает изображение и видео, а также текстовую информацию в едином контуре, что способно существенно оптимизировать работу крупного бизнеса и госсектора. «Биометрическая система компьютерного зрения “Визирь” удерживает более 65% российского рынка видеоаналитики, используется более чем на 400 транспортных объектах, 28 стадионах и ледовых аренах, в 30 городах страны работает в составе комплекса “Безопасный город”, — напомнил Дырмовский. Он отметил, что опыт и экспертиза позволили объединить возможности видеоаналитики с большой языковой моделью.
«Новое решение может помочь не только обрабатывать кадры с помощью видеоаналитики, “видеть” и понимать увиденное, выстраивая смысловые связи, но и давать развернутые ответы о происходящем, подобно человеку — все это позволяет строить универсальную аналитику — от безопасности до проактивного управления городом», — заметил Дырмовский. Он подчеркнул, что новая система актуальна, прежде всего, в сфере мониторинга благоустройства и контроля ЖКХ. «Визуально-языковая модель может анализировать причины инцидентов и предлагать решения, экономя более 90% времени операторов, повышая эффективность управления городом более чем на 30%», — пояснил Дырмовский.
О возможностях системы видеомониторинга.
Генеральный директор ЦРТ также рассказал, что применение видеомониторинга в городах позволяет контролировать доступ на объекты, фиксировать нарушение правопорядка, проводить аналитику, изучать пассажиропоток для улучшения работы транспорта. Однако текущие версии систем видеомониторинга предполагает высокую степень участия человека: ручную обработку и анализ массива данных, поиск и реагирование на правонарушения. «Визирь.VLM» не просто фиксирует события на видео, но и предлагает решения, при этом позволяет задавать любые вопросы на естественном языке, анализирует поведение и предоставляет готовые ответы на вопросы там, где раньше требовалась ручная работа оператора", — пояснил Дырмовский.
В качестве примера он привел поиск системой интересующего события, оценку прогресса выполнения задачи, формирование статистики по объектам в кадре, анализ перемещения, проверку массива видео на наличие нарушений в архиве. «При этом все результаты могут быть преобразованы в простой и понятный отчет, что может помочь экономить более 90% времени операторов мониторинговых центров, существенно оптимизируя ресурсы для эффективного управления территорией», — заключил Дырмовский.