Депутат с психическим заболеванием работал пять лет в Нижегородской области

Судебное решение предписало депутату Думы города Бор пройти принудительное амбулаторное лечение у специалиста-психиатра. Информацию об этом распространили в «Кстати… “.
Согласно данным, опубликованным телеканалом, в 2020 году гражданин, страдающий психическим расстройством, одержал победу на выборах в думу Бора, получив поддержку 73% избирателей. После этого он вошел в состав комиссии, занимающейся вопросами политики, налогообложения и тарифов. Его диагноз оставался неизвестным для других депутатов на протяжении значительного времени.
Жители района сообщали, что депутат не занимался активной работой в своем избирательном округе, однако регулярно проводил прием граждан в местном детском саду в Неклюдове, где была организована его общественная приемная. Помимо этого, он руководил энергетической компанией.
В 2023 году мужчина создал майнинговую ферму, осуществив незаконное подключение к электросетям, что привело к хищению электроэнергии на сумму около 30 миллионов рублей. Его противоправная деятельность была остановлена в прошлом году. Однако уголовной ответственности он не понес, поскольку был признан невменяемым.
