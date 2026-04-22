Депутат с психическим заболеванием работал пять лет в Нижегородской области

В 2023 году мужчина создал майнинговую ферму, осуществив незаконное подключение к электросетям, что привело к хищению электроэнергии на сумму около 30 миллионов рублей. Его противоправная деятельность была остановлена в прошлом году. Однако уголовной ответственности он не понес, поскольку был признан невменяемым.