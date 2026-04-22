Самолет врезался в линии электропередач и рухнул на парковку в Калифорнии

В Калифорнии небольшой самолет рухнул прямо на автомобильную парковку у магазина автозапчастей. По данным местных властей, инцидент произошел в районе Пакоима. Об этом пишет Mercury News.
Предположительно, одномоторная Cessna задела линии электропередач, после чего потеряла управление и упала. Очевидцами происшествия стала группа мужчин, которые не стали дожидаться спасателей. Они приподняли упавшее судно и вытащили пилота из перевернутой кабины, пока самолет лежал рядом с припаркованными машинами на пересечении бульвара Ван Найс и проспекта Ралстон.
В пожарной службе Лос-Анджелеса уточнили, что пилоту 70 лет, и он находился на борту в полном одиночестве. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в ближайший госпиталь. Какие именно травмы получил летчик в настоящий момент не уточняется.
Это не единственное происшествие с легкомоторной авиацией в США за последнее время. 19 апреля во Флориде разбился еще один пилот Cessna. Трагедия произошла утром около города Тампа, когда воздушное судно рухнуло прямо во двор жилого дома.
