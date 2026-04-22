Поисково-спасательный центр «РЫСЬ» запустил в Нижнем Новгороде проект «МИР-Дети»

Проект «МИР-Дети» (Меня ищут родители) запустил в Нижнем Новгороде поисково-спасательный центр «РЫСЬ». Он направлен на помощь потерявшимся детям с особенностями здоровья. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщил представитель ПСЦ «РЫСЬ».
Принять участие в проекте могут семьи с детьми, которые в силу особенностей здоровья, если потеряются или попадут в происшествие, не смогут рассказать, как их зовут, где они живут, кто их родители и как с ними связаться. Такие дети в стрессовой ситуации могут испугаться и замкнуться в себе.
В рамках проекта семьям предлагаются термонаклейки на одежду, где указаны логотип проекта «Меня ищут родители», телефон горячей линии и уникальный код.
— При звонке на горячую линию с указанием данного кода мы оперативно можем связаться с родственниками и сообщить о местонахождении ребенка. Получить наклейки могут все, кому необходима наша помощь, предоставлять медицинские документы не требуется, — сказали в ПСЦ «РЫСЬ».
Напомним, ранее поисково-спасательный центр запускал подобный проект — «МИР» (Меня Ищут Родственники) — для людей, страдающих когнитивными расстройствами, в частности, потерей памяти и сопутствующими заболеваниями.