Бероев впервые рассказал о разводе с Алферовой — взял вину на себя

Российский актер Егор Бероев впервые прокомментировал развод с Ксенией Алферовой. По его словам, разрыв стал болезненным, а ответственность за произошедшее он берет на себя.
Артист отметил, что причиной стали разногласия и различное восприятие жизненных вопросов. При этом, по его словам, сохранить прежние отношения не удалось.
Бероев не исключил, что со временем ситуация может измениться, и стороны смогут вновь взаимодействовать в профессиональной сфере.
Официально развод был оформлен в 2025 году, однако фактически пара прекратила отношения еще в 2023-м. У бывших супругов есть дочь Евдокия.
В настоящее время актер состоит в отношениях с Анной Панкратовой.
