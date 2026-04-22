Пермяка, руководившего незаконной банковской деятельностью, будут судить заочно

Источник: Коммерсантъ

ГУ МВД Пермскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности. Организатора преступления — 50-летнего пермяка будут судить заочно, поскольку он скрылся от следствия и в настоящее время проживает в США.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в 2016 году 11 участников организованной группы были изобличены в нелегальной деятельности по обналичиванию денежных средств. Организатор криминальной схемы — житель Перми 1976 года рождения, координировал действия подчиненных и распределял денежные средства. Созданная криминальная организация в течение двух с половиной лет оказывала банковские услуги, не имея соответствующей регистрации и лицензии.

Десятерых подозреваемых задержали полицейские, а организатор скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Доход злоумышленников превысил 10 млн руб., а оборот теневого бизнеса составил более 70 млн руб. В 2018 и 2019 годах участникам группы были вынесены приговоры.

По каналам Интерпола установлено, что организатор незаконного бизнеса прибыл в США в 2018 году. В связи с этим судом по ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в международном розыске с целью ареста и экстрадиции.

Уголовное дело в отношении 50-летнего пермяка с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

