В Железногорске наградили победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В большом зале администрации Железногорска состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Ребят приветствовали и. о. главы ЗАТО Андрей Юхновец и депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Зоя Юдина.
«Я вас искренне поздравляю с таким высоким достижением в столь юные годы. Вы — будущее нашего города и нашей страны, и я вам желаю оставаться такими же ответственными и трудолюбивыми. Конечно, переполняет гордость за наш педагогический состав и за ваших родителей, которые вас так поддерживают. Сейчас самая главная задача — учиться и не останавливаться на достигнутом!» — сказала Зоя Юдина.
Региональный этап олимпиады школьников — это третий этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), который проводится в каждом субъекте Российской Федерации. Он является важным этапом в системе отбора талантливых учащихся и определяет кандидатов на заключительный этап.