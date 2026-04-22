Лжесотрудник силовых структур выманил у нижегородского пенсионера 1,4 млн рублей

Мужчина перевел деньги на «безопасный» счёт.

Источник: Живем в Нижнем

Пенсионер из Нижнего Новгорода лишился 1,4 млн рублей из-за лжесотрудника силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Злоумышленник связался с нижегородцем через мессенджер и напугал его несанкционированными транзакциями по его счету. Аферист заявил, что мужчина является спонсором недружественной страны, заставив его расстаться с крупной суммой.

Чтобы избежать уголовной ответственности, нижегородец перевел на «безопасный» счёт 1 420 000 рублей. После этого псевдосиловик перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее мы писали, что желание «раскрутить» соцсети лишило жителя Павловского района 1,7 млн рублей.