Мессенджер MAX становится всё популярнее зарубежом: в каких странах приложением пользуются чаще всего

Аудитория MAX за пределами России продолжает стремительно расти. На сегодняшний день в приложении зарегистрировано более семи миллионов иностранных пользователей, причем подавляющее большинство из них — 90% — являются жителями стран СНГ. Об этом сообщили разработчики.
Ежесуточно иностранцы совершают около полутора миллионов звонков и обмениваются свыше 20 миллионами сообщений.
Согласно статистике, пятерку лидеров по числу новых регистраций в мессенджере возглавил Узбекистан, который впервые смог обогнать Белоруссию. Замкнул тройку лидеров Казахстан, а следом за ним расположились Таджикистан и Кыргызстан. В настоящее время процедура регистрации в MAX доступна гражданам 40 государств.
Возможность звонить и отправлять текстовые сообщения у жителей Содружества Независимых Государств (СНГ) появилась еще в ноябре прошлого года. А уже в марте 2026 года сервис стал доступен для пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. На начало апреля общее число зарегистрировавшихся в приложении достигло 110 миллионов человек, а ежедневная активная аудитория превысила 80 миллионов пользователей.
Незадолго до этого Национальная цифровая платформа Max провела легкий ребрендинг. Теперь в магазинах RuStore, Google Play и на официальном сайте приложение называется русскоязычным словом «Макс». При этом в магазине App Store сервис по-прежнему сохраняет свое название на английском языке.