Найден образец минерала, важный для поиска редкоземельных металлов

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Института земной коры СО РАН в Иркутске обнаружили уникальный образец апатита и совместно с российскими и зарубежными коллегами доказали, что он может использоваться в качестве материала для проверки исследований природных минералов. Также он способен многое рассказать об истории Земли и важен для поиска месторождений ниобия и редкоземельных элементов, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Эталонный материал для элементного микроанализа — образец с точно известным составом, используемый для калибровки приборов и проверки точности результатов. В геохимии апатит анализируют с помощью метода, при котором ученые выжигают лазером участок минерала размером в сотню микрон и определяют его состав. Чтобы результаты были корректными, нужен эталон — образец с известным составом для сравнения. Если эталон не подходит по свойствам, возникает ошибка.
«Главное достоинство этого образца апатита — уникальная гомогенность. [Он] на удивление стабилен: на картах распределения элементов, которые мы построили с помощью лазерной абляции, нет пятен или зон обогащения. Любая лаборатория, которая занимается анализом апатита, сможет использовать его для проверки правильности своих измерений. Это вторичный стандарт, который повышает надежность данных, особенно когда речь идет о поиске редкоземельных металлов или реконструкции сложных геологических процессов», — приводит издание слова научного сотрудника института Артема Мальцева.
Ученый пояснил: апатит удивителен тем, что его кристаллическая решетка может вмещать в себя огромное количество примесных элементов: от редкоземельных до летучих компонентов. С геохимической точки зрения, изучая состав апатита, ученые могут понять, как формировалась горная порода, при каких показателях температуры и давления это происходило, какие в ней циркулировали флюиды. «Кроме того, апатит важен с практической точки зрения: он часто сопровождает месторождения редких металлов, в частности, ниобия и редкоземельных элементов, которые сегодня критически важны для зеленых технологий, электроники и оборонной промышленности. По составу апатита можно судить о потенциале рудного тела», — пояснил Мальцев.
Чтобы проверить, можно ли применять этот кристалл в качестве стандарта, его разделили на фрагменты, которые разослали в несколько лабораторий. Каждый фрагмент изучали разными аналитическими методами. Ученые определили возраст образца апатита, ему 467 млн лет. В будущем исследователи планируют уточнить эти данные, чтобы апатит можно было использовать как стандарт и для элементного состава, и для определения возраста.