Бабушка Пушкина. О ком писали волгоградцы на Тотальном диктанте-2026

Две пунктуационные ошибки — и прощай, пятёрка. Именно так сурово оценивали участников «Тотального диктанта» в Волгограде, где в этом году собралось рекордное количество желающих проверить свою грамотность. Оказалось, что даже школьные отличники рискуют получить двойку с первого раза, а текст про бабушку Пушкина заставил ностальгировать известных поэтов. Как прошла главная проверка на знание русского и когда станут известны результаты — в материале «АиФ — Нижнее Поволжье».
Правила — суровые.
В минувшую субботу 18 апреля шанс проверить «как это будет по-русски» получили все желающие. «Тотальный диктант» — проект, проходящий при поддержке Фонда президентских грантов, охватил всю страну, включая Волгоградскую область. Носители языка писали сложный вариант, иностранцы, изучающие русский, — облегчённый.
Диктант проходил в России на 30 языках сразу — тех, которые являются родными для жителей разных уголков и краёв нашей страны.
Только в Волгограде диктант проводился на семи площадках, главной из которых была областная библиотека имени Горького. Три площадки действовали в Волжском, две — в Камышине.
«В акции я участвую регулярно, начиная с 2012 года, — рассказала “АиФ”—НП» координатор Тотального диктанта в Волгограде Светлана Солодкова. — Сейчас проходит уже 15-й мой диктант. Вовлеклась настолько, что не мыслю себя без него. Помню переломный момент, когда в год пандемии к нам пришло только 50 человек. А на сегодня только в Волгограде около 600 участников!".
Правила диктанта суровые: чтобы получить пятёрку, допустимо совершить не больше двух пунктуационных ошибок. Всего одна орфографическая ошибка, и оценка снижается до четырёх баллов. И тем не менее был год, когда пятёрку получили сразу 70 участников. Ветераны и новобранцы.
Волгоградка Екатерина Шиповская — молодая мама двоих детей, но это не мешает ей регулярно — с 2016 года — участвовать в акции грамотеев.
«В школе всегда была отличницей по русскому языку, но за первый свой “Тотальный диктант” получила двойку, — признаётся Екатерина. — Тогда стала напряжённо готовиться к следующему году».
Теперь Екатерина — отличница и волонтёр акции. В 2026-м ей уже доверят проверять работы других.
А волгоградка Анастасия Елтухова пришла на диктант с маленькой дочкой Машей.
— Стараюсь участвовать каждый год, получала и «пять», и «четыре», — поделилась она.
Ради диктанта специально приехали в Волгоград две школьницы из Фролово.
«Я в этой акции участвую впервые, — рассказала одна из них, Варвара Рамзаева. — Мама нашла в интернете сообщение о ней, и я решила попробовать. Мне интересно!».
Известный волгоградский поэт Владимир Овчинцев читал текст диктанта на одной из площадок.
«Приятно видеть, что в акции участвуют люди самых разных возрастов, — отметил Владимир Петрович. — Я сам получил от неё искреннее удовольствие. Призываю всех участвовать в подобных проектах!».
Диктант — это ещё и возможность лучше изучить русскую литературу, её историю. Например, в этом году тема одной из частей звучала как «Наперсница волшебной старины»: в ней речь шла о Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке Александра Сергеевича Пушкина, которую он нежно любил, в честь которой назвал свою старшую дочь.
Результаты диктанта станут известны после 23 апреля — они будут опубликованы на сайте totaldict.ru. Лучших из участников наградят в областной библиотеке им. Горького на торжественной церемонии в середине мая.
Но главную награду уже получили все.
«Диктант — это неповторимая атмосфера единения и возможность окунуться в атмосферу школьных лет, — говорит Светлана Солодкова. — Поучаствовав в нём раз, потом ждёшь эту акцию целый год».
Между тем, чтобы поучаствовать в акции, год ждать не обязательно — в Сети есть её тексты разных лет, так что проверить себя несложно. И, возможно, на следующий год уже рискнуть написать «Тотальный диктант»-2027.