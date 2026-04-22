Президент наградил матерей-героинь из Воронежской и Курской областей

«Мать-героиня» — высшее государственное звание Российской Федерации, учрежденное в 2022 году. Присваивается имеющим гражданство РФ матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей — граждан РФ. Удостоенным этого звания женщинам вручают орден и выплачивают денежное поощрение в размере 1 млн руб. С 1 января 2025 года матерям-героиням также полагаются социальные гарантии, аналогичные предоставляемым Героям Труда.