Липецкие компании оспорили арест активов на 183 млн по иску налоговиков

Поводом для судебного спора стала недоимка московского ООО «КБ Прогресс», выявленная по итогам выездной проверки за 2018−2020 годы. С учетом пеней и штрафов сумма задолженности достигла 199 млн руб. Поскольку сам должник не исполнил обязательства, а инициировать его банкротство не удалось из-за отсутствия средств, Федеральная налоговая служба предъявила требования к двум липецким структурам, которые сочла аффилированными с неплательщиком. Отмечается, что экс-директор ООО «КБ Прогресс» Алексей Кукишев и действующий генеральный директор «Правильного выбора» Ирина Гамова ранее состояли в браке. Тем не менее, как настаивают представители ответчиков, этот брак был расторгнут еще в конце 2023 года, о чем они заявили в ходе процесса.