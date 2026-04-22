Россиян предупредили о штрафе за сбитых голубей

Водителю, который сбил голубя, может грозить штраф в 600 рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Юлия Павлова.

«Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей», — пояснила она.

По её словам, если водитель наехал на стаю, штраф могут выписать за каждую птицу, и сумма вырастет.

Кроме того, наезд на голубя считается дорожно-транспортным происшествием. Оставлять место аварии нельзя — за это могут лишить прав или арестовать.

Читайте также: «Подмосковье без руля: 15 тысяч такси внезапно выбыли из игры».