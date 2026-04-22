В Красноярске таксиста оштрафовали за езду по тротуару с пешеходами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске к административной ответственности привлекли 72-летнего водителя, который на автомобиле Nissan проехал по тротуару в микрорайоне Преображенский.
Нарушение выявили сотрудники ГАИ в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованной видеозаписи видно, как автомобиль движется по тротуару, где находились пешеходы, в том числе дети на велосипедах.
Инспекторы ДПС установили личность водителя. Им оказался местный житель, работающий в такси. В ходе разбирательства он пояснил, что не помнит причины своего поступка, сославшись на длительное время за рулем.
В отношении водителя составлен административный протокол за движение по тротуару. Ему назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.
В Госавтоинспекции отметили, что продолжают мониторинг социальных сетей и призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.