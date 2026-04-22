ВЦИОМ: большинство россиян испытывают симпатию к Ленину

Большинство россиян испытывают симпатию к вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Такие результаты показал новый социологический опрос, который провел ВЦИОМ.
Так, индекс личностного отношения к Ленину составил 56 п. из 100. Хотя в 2016 году он составлял 55 пунктов.
А вот индекс легитимности вождя пролетариата за 10 лет упал на семь пунктов. Если в 2016 году он составлял 61 пункт из 100, то в 2026-м — уже 54 пункта.
К слову, девять лет назад результаты социологического опроса показали, что большинство жителей России (63%) согласны с идеей захоронить тело вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Половина из них (32%) считают, что это необходимо сделать немедленно. Остальные (31%) думают, что нужно выждать, «пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог». Треть россиян (31%) считают, что нужно оставить «все как есть сейчас».
В 2025 году итоги опроса сайта KP.RU показали, что 51% россиян верят, что хорошего в действиях Владимира Ильича было больше. Именно он помог стать России на путь развития и стать одной из самых величайших держав, отмечают респонденты.