Воронежцев объединила патриотическая акция

21 апреля в Коминтерновском районе состоялась патриотическая акция «Мы здесь, чтобы помнить». В рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» представители городской молодёжи, депутатского корпуса, ветеранских организаций и общественности привели в порядок мемориальный комплекс «Памятник Славы».
В день Радоницы.
Акция началась с литературно-исторической части. Прозвучали строки стихотворения Роберта Рождественского, которые транслировались на мемориале с момента его открытия в 1967 году вплоть до 1990-х годов. Как отметили организаторы, в советское время памятник называли «говорящим» благодаря вмонтированному звуковоспроизводящему устройству.
Инициатором практической части акции выступила Софья Кузнецова, руководитель клининговой компании, которая предложила провести уборку территории после посещения лекции о творчестве скульптора Фёдора Сушкова в библиотеке имени Никитина. Предложение было поддержано.
Перед участниками выступил депутат Воронежской областной Думы, заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите и делам защитников Отечества Александр Воронцов. Он подчеркнул важность поддержания мемориалов в надлежащем состоянии, а также связь между подвигами участников Великой Отечественной войны и бойцами специальной военной операции. Воронцов прочитал стихотворные строки, написанные в зоне проведения СВО.
Председатель Совета ветеранов Коминтерновского района Игорь Субач отметил символичность проведения акции в день Радоницы — времени поминовения усопших и наведения порядка на местах захоронений.
Смерть ради жизни.
Главный библиотекарь отдела читальных залов библиотеки имени Никитина Олеся Руднева провела исторический экскурс. Она напомнила, что Памятник Славы возведён на месте братской могилы, в которой захоронено более 10 тысяч советских воинов, в том числе лётчик Михаил Демьянов, санинструктор Антонина (Анна) Беспалова и другие. Отдельное внимание было уделено скульптурной композиции работы Фёдора Сушкова. Руднева пояснила, что основной посыл памятника — смерть ради жизни. В образ женщины с ребёнком скульптор заложил глубокие религиозно-философские смыслы, связанные с иконографией Богоматери как заступницы.
Также участникам напомнили, что в 2009 году на мемориале был установлен бюст генерал-майора Александра Лизюкова и семерых неизвестных солдат, останки которых обнаружены поисковым отрядом в Рамонском районе.
По завершении официальной части участники акции «Мы здесь, чтобы помнить» приступили к уборке территории и самого памятника.