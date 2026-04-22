Воронежцев объединила патриотическая акция

Главный библиотекарь отдела читальных залов библиотеки имени Никитина Олеся Руднева провела исторический экскурс. Она напомнила, что Памятник Славы возведён на месте братской могилы, в которой захоронено более 10 тысяч советских воинов, в том числе лётчик Михаил Демьянов, санинструктор Антонина (Анна) Беспалова и другие. Отдельное внимание было уделено скульптурной композиции работы Фёдора Сушкова. Руднева пояснила, что основной посыл памятника — смерть ради жизни. В образ женщины с ребёнком скульптор заложил глубокие религиозно-философские смыслы, связанные с иконографией Богоматери как заступницы.