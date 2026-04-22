Суд в Орле обязал сервис Zaycev.net удалить песню рэпера Oxxxymiron*

Суд в Орле обязал музыкальный сервис Zaycev.net удалить песню рэпера Oxxxymiron*, признанную экстремисткой. Это следует из материалов, с которыми ознакомились журналисты.

Источник: Life.ru

Речь идёт о композиции «Последний звонок» на сайте mp3party.net, принадлежащем сервису, пишет РИА «Новости». В ней Мирон Фёдоров* публично оправдывает терроризм и массовые убийства.

Напомним, Мирон Фёдоров* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. На родине против рэпера возбуждено уголовное дело о нарушении правил деятельности иностранного агента. Исполнитель заочно арестован и объявлен в розыск. Дело передано в суд.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.