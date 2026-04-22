Минздрав сформировал новый перечень лекарств для борьбы с раком

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минздрав РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сформировали новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов, которые могут быть назначены после проведения у пациента ряда исследований, следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Обновленный перечень лекарств содержит 30 позиций, после обновления в документ были добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака, среди которых Цетуксимаб + Вемурафениб; Цетуксимаб + Дабрафениб; Цетуксимаб + Энкорафениб; Панитумумаб + Вемурафениб; Панитумумаб + Дабрафениб; Панитумумаб + Энкорафениб.
Согласно документу, все препараты, включенные в перечень, требуют обязательного проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований. Лечение доступно россиянам по ОМС.
Ранее Минздрав РФ сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), включив в него 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории России.