Красноярцев приглашают на антитеррористический форум

С 20 по 22 мая в Красноярске состоится ХХ Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». Одно из самых масштабных и зрелищных событий мая традиционно пройдет на площадках МВДЦ «Сибирь».
Тематика форума посвящена противодействию идеологии терроризма. На пленарных заседания, семинарах, круглых столах будут рассматриваться вопросы антитеррористической защищенности важных объектов инфраструктуры, профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде, этнорелигиозного экстремизма, преемственности поколений ветеранов боевых действий, поддержки участников СВО и членов их семей.
Организаторами форума выступают Национальный антитеррористический комитет, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Красноярского края, антитеррористическая комиссия Красноярского края.
В рамках форума будет представлена выставка современных технологий и оборудования для защиты объектов и обеспечения безопасности населения. Также для посетителей будут работать обучающие и консультационные площадки:
пожарная безопасность; безопасность дорожного движения; оказание первой медицинской помощи; личная безопасность; консультации от правоохранительных и контролирующих органов. Особое внимание организаторы уделяют патриотическому воспитанию молодежи.
Вход на площадки форума бесплатный. Подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.
