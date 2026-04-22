Суд обязал Zaycev.net удалить песню рэпера-иноагента Oxxxymiron

Речь идет о песне «Последний звонок», размещенной на сайте mp3party.net (принадлежит Zaycev.net). В 2022 году Замоскворецкий суд Москвы признал текст этой композиции экстремистским. По версии суда, в песне содержатся признаки публичного оправдания терроризма и массовых убийств. В марте суд в Орле обязал Zaycev.net удалить трек, а с «ЗАЙЦЕВ. НЕТ» (юрлицо музыкального сервиса) взыскали 3 тыс. руб. госпошлины.