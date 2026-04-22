В Хабаровске к 1 сентября откроют современную гостиницу для спортсменов

Современная гостиница для размещения спортсменов, приезжающих на соревнования и сборы, скоро появится в Хабаровске. Для этих целей ремонтируют здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал» на берегу Амура. Губернатор края Дмитрий Демешин проинспектировал, как ведутся работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Это будет полноценная современная гостиница для спортивной школы “Ерофей” с удобными номерами. Рядом построим ледовый дворец, открытые спортивные площадки, теннисные корты, беговые дорожки. Всё сделаем, чтобы наши спортсмены имели свою спортивную зону, тренировались здесь с возможностью проживания. К 1 сентября мною поставлена задача полностью завершить работы по ремонту здания гостиницы», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Комплекс служит базой для спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей», в том числе для детей, занимающихся хоккеем с мячом. Однако здание 1991 года постройки, предназначенное для размещения спортсменов, не соответствовало современным стандартам. В частности, в помещениях отсутствовали вентиляция, не было отдельных душевых и санузлов.
Дмитрий Демешин проинспектировал ход ремонта гостиницы для спортсменов на базе ФОК «Арсенал». Фото: Антон Шевченко.
После обращения в Министерство спорта России региону выделили 108 млн рублей из федерального бюджета. Ещё около 30 млн добавил край. Таким образом, на восстановление гостиницы направлено почти 140 млн рублей.
Работы идут с опережением графика. Техническая готовность объекта — уже 45%. После ремонта в гостинице появится 20 современных номеров со всеми удобствами. Это позволит не только поднять качество услуг, но и серьёзно сократить краевые расходы на проживание участников спортивных мероприятий.
В ходе осмотра губернатор Дмитрий Демешин обсудил с министром спорта края Дмитрием Чикуновым перспективы дальнейшей реконструкции ФОКа. В планах — создание крытого круглогодичного ледового комплекса, где смогут тренироваться спортсмены.
