Умер Дэйв Мейсон — музыкант и основатель группы Traffic. Ему было 79 лет. Причины смерти гитариста не разглашаются. Однако в 2024 году он отменил тур из-за проблем со здоровьем. У него остались жена Уинифред и дочь Даниэль, пишет Kultura.onet.
Музыкант сотрудничал с Эриком Клэптоном, Дэвидом Кросби, Майклом Джексоном и Флитвудом Маком.
«Приготовив отличный ужин с любимой женой Уинифред, [Дэйв] сел вздремнуть вместе с очаровательной звездой (мальтийской собакой — прим. ред.) у его ног. Он спокойно ушел в своем любимом кресле, в окружении прекрасной долины Карсон, которую он так любил. Как в сказке. На своих условиях. Так, как он жил до конца», — пишет издание со слов родственников почившего музыканта.
Ранее KP.RU сообщил, что умер Оззи Осборн, музыкант и лидер группы Black Sabbath. Новость о смерти легендарного рокера появилась 22 июля 2025 года. Отмечается, что он скончался на 77-м году жизни.