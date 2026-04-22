В Нижнем Новгороде прошел круглый стол по поддержке военнослужащих и их семей

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» сенаторы РФ Дарьи Лантратова и Светлана Кириллова провели круглый стол по вопросам комплексной поддержки военнослужащих и членов их семей. Мероприятие прошло в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» и объединило представителей федеральной и региональной власти, руководителей профильных общественных организаций и фондов, а также жен и матерей участников СВО.
Открывая заседание, Дарья Лантратова подчеркнула значимость подобных выездных встреч: «Проект “Социальный маршрут. Мобильный сенатор” несет в себе важнейшую миссию — обеспечить непрерывную и честную связь между законодательной властью и семьями наших героев. Защита прав, а также расширение льгот и социальных гарантий для участников специальной военной операции и их близких — наш абсолютный приоритет. Для нас критически важно слышать матерей и жен напрямую, чтобы понимать, как федеральные инициативы работают на местах и где требуется наша оперативная помощь».
В рамках деловой программы участники обсудили широкий спектр актуальных тем. Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Паков осветил вопросы льгот и гарантий участникам СВО. Также были представлены доклады о работе ключевых региональных структур: Нижегородского филиала Фонда «Защитники Отечества» и Нижегородского комитета семей воинов Отечества.
Особое внимание было уделено работе региональных координационных структур.
«Наш координационный центр выступает единым окном помощи для семей военнослужащих и мобилизованных в Нижегородской области. Наша цель — не просто маршрутизировать запросы, а обеспечить полное, индивидуальное сопровождение каждой семьи, будь то вопросы юридического характера, социальные нужды или психологическая поддержка. Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь в любой жизненной ситуации», — отметила заместитель генерального директора и руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства Татьяна Дружинина. Кроме того, участники обсудили вопросы возвращения ветеранов к мирной жизни. Так, начальник отдела организации трудоустройства министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Алена Минлебаева рассказала о трудоустройстве участников СВО и членов их семей, а куратор направления поддержки участников СВО общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Нижегородской области Ярослава Лапковская сделала акцент на спорте как главном инструменте социальной адаптации.
Значимой инициативой, прозвучавшей на круглом столе, стало предложение о создании дорожной карты по получению помощи женщинам, оставшимся без основного кормильца. Эту тему подняла мама участника СВО Карина Аль-Тбахи.
Как ранее отметила координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» Народной программы партии «Единая Россия», вице-спикер СФ Инна Святенко, «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» — это уникальный парламентский проект, который доказал свою эффективность в решении вопросов жителей и регионов. Благодаря тому, что в маршруте работают сенаторы, которые отвечают за разные направления социальной сферы, нам удается охватить максимально широкий круг тем, а также своевременно реагировать на потребности регионов". По ее словам, в этом году ключевыми темами встреч и совещаний станут демографическая политика, трудоустройство, поддержка участников СВО. Парламентарии ознакомятся с деятельностью региональных филиалов Московского протезно-ортопедического предприятия, а также изучат программы реабилитации и адаптации ветеранов СВО. Отдельное внимание будет уделено развитию адаптивного спорта.
Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.