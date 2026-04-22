Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского

Президент России Владимир Путин в среду, 22 апреля, присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского. Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов.

— Присвоить почетное наименование «имени Ф. Э. Дзержинского» и впредь именовать его: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф. Э. Дзержинского», — говорится в документе.

Указ вступает в силу после подписания.

8 апреля Владимир Путин присвоил звание народной артистки России поэтессе Ларисе Рубальской. 24 сентября ей исполнилось 80 лет. «Вечерняя Москва» пообщалась с Ларисой Алексеевной.

До этого президент России удостоил почетного звания народных артистов РФ актрису Екатерину Гусеву, а также актеров Владимира Вдовиченкова и Юрия Кузнецова.

Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему военнослужащему Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР. Он удостоился этого «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».