В КЖД сообщили о возобновлении движения поезда из Калининграда в Краснолесье

Пригородный поезд будет курсировать с 1 мая по 30 сентября включительно по выходным и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — 9:55, прибытие в Краснолесье — в 12:36. В обратном направлении поезд отправляется в 18:36 и прибывает в Калининград в 21:08. По пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове.