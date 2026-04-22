В КЖД сообщили о возобновлении движения поезда из Калининграда в Краснолесье

Первый рельсобус отправится в Роминту 1 мая.

С 1 мая возобновляется движение поездов Калининград — Железнодорожный и Калининград — Краснолесье, делающих остановку в Черняховске. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Пригородный поезд будет курсировать с 1 мая по 30 сентября включительно по выходным и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — 9:55, прибытие в Краснолесье — в 12:36. В обратном направлении поезд отправляется в 18:36 и прибывает в Калининград в 21:08. По пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове.

Вблизи поселка Краснолесье находится 120-летний железнодорожный арочный мост, чистейшее озеро Виштынецкое — самое крупное, глубокое и чистое озеро Калининградской области, а также поселок Чистые Пруды, где расположен литературный музей с экспозицией о литовском поэте и просветителе Кристионасе Донелайтисе, служившем в этом месте пастырем в XVIII веке.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
