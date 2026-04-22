«Мы потеряли своё сердце»: коллеги основателя «Ночи музыки» Евгения Горенбурга рассказали о том, что он сделал для страны

В Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался продюсер и основатель крупных музыкальных фестивалей Евгений Горенбург. Мужчина продолжал работать, несмотря на тяжелую болезнь, и до последних дней лично курировал все свои проекты. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на коллег и друзей музыканта.
«Сегодня мы потеряли свое сердце. Евгений Львович был нашей самой большой силой. Десятки лет он создавал великие фестивали, события, которые вы знаете и любите, которые прославили Екатеринбург на всю Россию и далеко за ее пределами, — отметили в продюсерском центре “ЛАД” Евгения Горенбурга.
Пресс-атташе Года уральского рока Светлана Толмачева поделилась, что ещё 5 февраля они вместе ездили в гимназию № 2, где Горенбург учился с режиссёром Алексеем Балабановым. По её словам, музыкант очень радовался общению с детьми, которые растут, поют и мечтают.
Лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин назвал уход Горенбурга большой потерей для всей страны. Он отметил, что организованный им фестиваль «Уральская ночь музыки» стал одним из лучших в Европе и занимает огромное место в культурной жизни России.
Музыканты группы «Чайф» в соцсетях попрощались с товарищем, назвав его весельчаком и балагуром. В продюсерском центре «Лад» заверили, что все фестивали, запланированные на 2026 год, обязательно состоятся.
Напомним, что Евгений Горенбург основал рок-группу «Топ», став ее солистом. Также музыкант являлся одним из организаторов ежегодного фестиваля «Старый Новый Рок». В последний раз он прошел в январе нынешнего года — после 6-летнего перерыва.