Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять приусадебных участков и мост затопило в Нижегородской области за сутки

За сутки 21 апреля, когда весь день шел снег, в Нижегородской области затопило еще пять приусадебных участков и низководный мост. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

Придворовые территории затопило в рабочем поселке Красные Баки, мост — между селом Дивеев Усад и деревней Василевка Починковского округа.

От воды за минувшие сутки территории не освобождались. Всего на вечер 21 апреля в 15 округах Нижегородской области были затоплены 80 приусадебных участков, 12 мостов и восемь автодорог.

Погибших и пострадавших людей в результате паводка нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.