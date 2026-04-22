Власти нашли нового подрядчика для проекта рекультивации мусорного полигона в Круглово

Ранее сообщали, что мусорный полигон в Круглово собираются закрыть к 2026 году. По словам директора «ЕСОО» Виталия Руткаускаса, на проектирование потребуется полтора года. Сама рекультивация займёт около двух лет. На все работы потребуется 2,5−3,5 миллиарда рублей, их выделят из федерального бюджета.