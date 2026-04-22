Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Полнейшее безобразие»: Захарова резко ответила Нетаньяху, сравнившему АЭС «Бушер» с концлагерем

Захарова — Нетаньяху: сравнивать АЭС «Бушер» с концлагерем недопустимо.

Источник: Комсомольская правда

АЭС «Бушер» в Иране — мирный объект, позволяющий создавать возможности для Ближнего Востока. Поэтому сравнивать ее с концлагерями или проводить подобные параллели недопустимо. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это абсолютно недопустимо, это полнейшее безобразие сравнивать Бушер с концлагерями или каким-то образом проводить некие параллели», — отметила российский дипломат.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху на церемонии по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов заявил, что Иран «планировал еще один Холокост». При этом политик сравнил города ИРИ с концлагерями.

Ранее Захарова заявляла, что РФ решительно осуждает продолжающиеся боевые действия в Иране, которые начали США вместе с Израилем. Она подчеркнула, что Москва призывает все стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше