«Полнейшее безобразие»: Захарова резко ответила Нетаньяху, сравнившему АЭС «Бушер» с концлагерем

АЭС «Бушер» в Иране — мирный объект, позволяющий создавать возможности для Ближнего Востока. Поэтому сравнивать ее с концлагерями или проводить подобные параллели недопустимо. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это абсолютно недопустимо, это полнейшее безобразие сравнивать Бушер с концлагерями или каким-то образом проводить некие параллели», — отметила российский дипломат.
Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху на церемонии по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов заявил, что Иран «планировал еще один Холокост». При этом политик сравнил города ИРИ с концлагерями.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.