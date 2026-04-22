«Мне так себя жалко»: Лолита призналась, что страдала от панических атак

Певица Лолита Милявская призналась, что страдала от панических атак из-за того, что находилась в состоянии внутреннего конфликта между гиперответственностью и полным безразличием.
По словам артистки, именно этот конфликт стал причиной ментальных трудностей, с которыми она до сих пор сталкивается. Певица отметила, что ей помогает поддержка близких друзей, которые не позволяют надолго уходить в это состояние.
— Сейчас я с ними борюсь. Я могу расплакаться, потому что мне так себя жалко в эти моменты. Но у меня рядом очень хорошие друзья, и они мне не дают надолго. (Наступает — прим. «ВМ») паника, и кажется, что сейчас сдохнешь, — призналась Лолита в беседе с Super.
Недавний отпуск певицы также был испорчен из-за панической атаки, которая возникла на фоне курения электронных сигарет. По словам певицы, приступ стал следствием спазма сосудов, вызванного употреблением табачных изделий. Ее госпитализировали.
Лолиту предупреждали, что если подобное повторится, то медики могут не успеть вовремя оказать помощь, что может даже привести к летальному исходу. Чтобы предотвратить такие ситуации, врачи настоятельно рекомендовали артистке бросить курить электронные сигареты.