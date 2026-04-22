В пермском аэропорту выполнили четверть работ по запуску телетрапов

В «Большом Савино» продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту «Большое Савино» завершили подготовительный этап реконструкции аэродромной инфраструктуры и преступили к основным строительным работам. Об этом сообщили в пресс службе ФКУ «Ространсмодернизация».

На текущий момент выполнено 25% основных работ. Сейчас активно ведутся земляные работы, укрепление естественного основания, устройство морозозащитного слоя и монтаж водосточно-дренажной системы.

Впереди — масштабное обновление аэродромного комплекса, включая реконструкцию перрона, рулежных дорожек и путей руления, дренажной системы, а также модернизацию освещения, светосигнального оборудования и внутренних сетей связи аэропорта.

Работу аэропорта приостанавливать не будут, а проект разделят на два этапа. Все обновления выполняются в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».