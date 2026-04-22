Ткачи и операторы дронов дебютировали на «Абилимпиксе-2026» в Хабаровском крае

Более 450 конкурсантов выступают на чемпионате профмастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2026» (0+) в Хабаровске. В этом году три сотни экспертов оценят работы парней и девушек в самых разных направлениях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Соревнования проводятся уже 11 лет. В этом году помимо основной программы «Абилимпикс» на 17 площадках пройдут «Фестиваль возможностей» (0+) для участников с тяжелыми множественными нарушениями развития и «Фестиваль знакомства с профессией» (0+) для дошколят.
Свои навыки в 43 компетенциях проявят представители трех групп — школьники от 14 лет, студенты и специалисты. В этом году список профессий пополнился. В него вошли операторы БПЛА, горничные, работники зеленого хозяйства, специалисты по соцреабилитации, помощники садовника и ткачи.
В финале регионального этапа определят 36 победителей в 17 основных направлениях. Они получат возможность выступить на национальном чемпионате, который пройдет в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» с мая по июнь.