Лукашенко потребовал ужесточить подготовку водителей в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ужесточить подготовку водителей в стране. Подробности сообщает БелТА.
Глава республики во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ на аэродроме Липки 22 апреля отметил, что одним из видов деятельности организации является подготовка водителей различных категорий. По словам Александра Лукашенко, это приносит хороший доход.
Президент Беларуси заявил про необходимость усиливать качество подготовки будущих водителей в стране.
— Единственное, о чем вас попрошу, — надо ужесточать подготовку водителей. Чтобы достойных готовили. Они же сами благодарны — жить будут! — приводит цитату главы государства телеграм-канал «Пул Первого».