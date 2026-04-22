В Красноярске начнут строительство второй очереди уникального индустриального парка

В ближайшее время в Красноярске начнется строительство второй очереди индустриального парка «Красный Яр». О планах расширения главе правительства региона Алексею Медведеву рассказал председатель Союза промышленников и предпринимателей края, гендиректор парка Александр Сиваев.
«В мае 2026 года мы приступаем к подготовительным работам по строительству второй очереди. Общий объем производственно-офисных помещений составит 21 800 квадратных метров. Делаем ставку на гибкость: помещения будут предлагаться блоками от 480 квадратных метров, что позволит размещаться компаниям разного масштаба. К июлю 2027 года планируем ввести в эксплуатацию первое здание площадью 2 500 квадратных метров. Потенциальные резиденты уже проявляют интерес, 4 компании рассматривают возможность размещения здесь своих производств», — пояснил он.
Напомним, первый созданный в регионе промышленный парк частной формы собственности расположен в промзоне бывшего металлургического завода «Сибэлектросталь». Площадка появилась в 2012 году. За это время общий объем инвестиций в проектирование и строительство объектов инфраструктуры составил 760 млн рублей. Еще 980 млн рублей — суммарный объем вложений со стороны резидентов в создание производственных мощностей.
В настоящее время здесь локализовали производство 9 резидентов, преимущественно из сферы металлообработки и машиностроения. Общая численность работающих специалистов — 1 137 человек. Только за прошлый год они перечислили в бюджеты всех уровней 550 млн рублей налоговых и таможенных платежей.
Алексей Медведев ознакомился с работой ключевых предприятий парка. Он отметил кооперацию резидентов с основными промышленными и горнодобывающими компаниями края, а также их вовлеченность в реализацию значимых проектов региона: строительство метротрамвая в Красноярске, освоение нефтяных месторождений на Таймыре, обновление аэропортов в отдаленных районах, капитальные ремонты школ и других объектов социальной сферы.
«Расширение индустриального парка — свидетельство того, что в экономике края есть большой запрос на промышленные площадки с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой. Поэтому в наших планах — развитие и поддержка новых промышленных парков, в том числе в опорных городах края, чтобы выстраивать кооперацию, инициировать или “приземлять” технологичные проекты в разных отраслях и территориях», — подчеркнул председатель правительства края.
