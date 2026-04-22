Криптомиллиардер Сан подал иск в суд на платформу Дональда Трампа

Он заявил, что остается сторонником Трампа и поддерживает усилия его администрации сделать Америку дружественной к криптовалютам, но некоторые лица из WLF, по его словам, управляют проектом таким образом, что это противоречит ценностям президента. Сан указал, что они заморозили все его токены, лишили права голоса по предложениям по управлению и угрожали уничтожить его токены, «сжигая их» без каких-либо обоснований. «Я не верю, что президент Трамп одобрил бы эти действия, если бы знал о них», — сказал миллиардер.