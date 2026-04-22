Криптомиллиардер Сан подал иск в суд на платформу Дональда Трампа

Криптомиллиардер Джастин Сан подал иск в федеральный суд Калифорнии против World Liberty Financial (WLF), соучредителем которого является президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в X.
World Liberty Financial представляет собой криптоплатформу, на которой пользователи могут брать и давать в долг криптоактивы, совершать сделки со стейблкоинами и создавать пулы ликвидности.
Платформа была основана в 2024 году Закари Фолькманом, Чейзом Херро, Алексом Уиткоффом, Заком Виткаффом и членами семьи Дональда Трампа. Семья нынешнего президента США получает 75% чистой прибыли от продажи токенов WLFI и долю прибыли от стейблкоинов.
Он заявил, что остается сторонником Трампа и поддерживает усилия его администрации сделать Америку дружественной к криптовалютам, но некоторые лица из WLF, по его словам, управляют проектом таким образом, что это противоречит ценностям президента. Сан указал, что они заморозили все его токены, лишили права голоса по предложениям по управлению и угрожали уничтожить его токены, «сжигая их» без каких-либо обоснований. «Я не верю, что президент Трамп одобрил бы эти действия, если бы знал о них», — сказал миллиардер.
По словам Сана, он пытался решить данную ситуацию без обращения в суд, но столкнулся с отказом в разморозке токенов и восстановлении его прав.
«Все, чего я хочу, — это чтобы ко мне относились так же, как к любому другому раннему инвестору, получившему токены, — ни лучше ни хуже», — написал он.
Как пишет Bloomberg, в 2024 и 2025 годах Сан инвестировал в покупку 3 млрд токенов WLFI $45 млн и получил еще 1 млрд токенов за консультирование проекта.
В своей жалобе, поданной во вторник, Сан заявил, что он и его компании понесли «ущерб на сотни миллионов долларов», когда WLF «тайно установила полномочия», позволяющие компании заморозить его токены, передает Bloomberg.
Издание отмечает, что в сентябре соучредитель WLF Чейз Херро пригрозил сжечь токены Сана, которые на тот момент стоили $776 млн. Помимо этого ему пригрозили доносом властям, в случае, если он попытается отстоять свои права, что, как говорится в жалобе, является «тактикой давления, которая квалифицируется как преступное вымогательство».
Сан попросил суд разморозить его токены, выплатить ему денежную компенсацию и не допустить, чтобы World Liberty сжигала его токены.
Состояние криптомиллиардера, по данным Forbes, сегодня оценивается в $8,5 млрд. Джастин Сан является основателем криптовалютной платформы TRON, глобальным советником криптовалютной биржи Huobi HTX и владеет компанией Rainberry.
В марте 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Джастина Сана и его компаний Tron Foundation, BitTorrent Foundation и Rainberry.
Их обвинили в сговоре с целью незаконного распространения криптовалютных активов Tronix и BitTorrent, искусственного завышения объема торгов и сокрытия выплат знаменитостям, рекламирующим их продукцию.
В феврале 2025 Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривала возможность урегулирования данного дела. Уже в марте этого года Комиссия достигла соглашения с Джастином Саном, после чего обвинения были сняты. В рамках урегулирования, компанию Rainberry обязали выплатить штраф в размере $10 млн.
