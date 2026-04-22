В Хабаровском крае вскрыли схему с оплатой фиктивного отлова животных

В Хабаровском крае в Бикине возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации программы по отлову и содержанию бездомных животных, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным проверки, в 2025 году специализированная организация, с которой администрация Бикинского муниципального округа заключила контракт по итогам аукциона, предоставляла недостоверные сведения об объёмах оказанных услуг. На их основании были оплачены работы на сумму свыше 800 тысяч рублей.
Прокуратура установила, что у исполнителя отсутствовала необходимая материально-техническая база — в том числе помещения для содержания животных, транспорт и средства отлова.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.
Когда «гуманная программа» превращается в бумажную отчётность, бюджетные деньги начинают жить отдельно от реальности — и это уже зона интереса следствия.