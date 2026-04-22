На улице 2-й Огородной достроят подпорные стены

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице 2-й Огородной строят две подпорные стены. Сейчас там уже смонтированы буронабивные сваи.

Источник: НИА Красноярск

Продолжается укрепление и самого склона, в том числе завершается возведение подпорной стены взамен аварийной у дома № 35а по ул. Дачной.

Отдельная работа по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина ведется по обращениям жителей. Так, уже подсыпано дворовое пространство, устранена часть провалов. Восстановление благоустройства планируется во время сезона. Продолжается поиск причины замачивания грунтов. Специалисты продолжат геотехнический мониторинг домов: по просьбе жителей им предоставлена дорожная карта с видами и сроками работ, сообщили в администрации.