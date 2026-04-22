На улице 2-й Огородной достроят подпорные стены

Отдельная работа по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина ведется по обращениям жителей. Так, уже подсыпано дворовое пространство, устранена часть провалов. Восстановление благоустройства планируется во время сезона. Продолжается поиск причины замачивания грунтов. Специалисты продолжат геотехнический мониторинг домов: по просьбе жителей им предоставлена дорожная карта с видами и сроками работ, сообщили в администрации.