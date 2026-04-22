В Красноярске 72-летнего таксиста оштрафовали за езду по тротуару

72-летний таксист в Красноярске привлечен к ответственности за езду по тротуару.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском микрорайоне Преображенский 72-летний таксист проехал по тротуару среди пешеходов — в этот момент там находились люди, в том числе дети на велосипедах. Госавтоинспекторам удалось вычислить нарушителя благодаря социальным сетям: поездка мужчины попала на камеры наружного наблюдения, а затем — в местные паблики.

Во время разговора с полицейскими водитель признался, что не помнит причины своего поступка. На него составили административный протокол за проезд по тротуару. Мужчине грозит штраф в две тысячи рублей.

Жителей краевого центра призывают соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать риску себя и других.

Тем временем в Бийске, как пишет «Бийский рабочий», дети помогли лежащему на путях мужчине.