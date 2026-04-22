Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Калининград—Балтийск Mitsubishi выехал на встречку и устроил массовое ДТП с тремя машинами

Вечером 20 апреля на трассе «Калининград — Балтийск» произошло массовое ДТП с.

Источник: Kaliningradnews

участием четырёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария случилась в 17:40 на 16 км 650 м автодороги на территории Светловского городского округа. Водитель 1967 года рождения за рулём Mitsubishi двигался со стороны Калининграда в направлении Балтийска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes под управлением водителя 1970 года рождения. После этого Mitsubishi по инерции врезался в Hyundai (водитель 1979 г.р.) и Volkswagen (водитель 1990 г.р.).

В результате ДТП пострадали водители Mitsubishi и Hyundai. Оба госпитализированы. Проводится проверка.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше