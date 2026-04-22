На трассе Калининград—Балтийск Mitsubishi выехал на встречку и устроил массовое ДТП с тремя машинами

участием четырёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Авария случилась в 17:40 на 16 км 650 м автодороги на территории Светловского городского округа. Водитель 1967 года рождения за рулём Mitsubishi двигался со стороны Калининграда в направлении Балтийска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes под управлением водителя 1970 года рождения. После этого Mitsubishi по инерции врезался в Hyundai (водитель 1979 г.р.) и Volkswagen (водитель 1990 г.р.).
В результате ДТП пострадали водители Mitsubishi и Hyundai. Оба госпитализированы. Проводится проверка.
