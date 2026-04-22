В Калининградской таможне обсудили стратегию развития до 2030 года и новый порядок диспетчеризации

взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Заседание провёл начальник таможни Денис Партоменко.
В совещании участвовали президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» (КТПП) Феликс Лапин, член Общественного совета при ФТС России Марина Фицак, врио уполномоченного по защите прав предпринимателей Олеся Белая, начальник Калининградской железной дороги — филиала «РЖД» Сергей Сапегин, представители правительства, бизнес-сообществ, участники ВЭД и руководство таможни.
Участники рассмотрели изменения в Стратегию развития таможенной службы РФ до 2030 года, а также ряд актуальных вопросов: внедрение нового порядка межпостовой диспетчеризации, работу «горячей линии» Центра электронного декларирования (ЦЭД) и организацию электронного обмена документами.
Вице-президент КТПП Александр Симарин отметил: при подготовке к заседанию в палате столкнулись с дефицитом вопросов в адрес таможни. «Это говорит о том, что наше взаимодействие вышло на новый качественный уровень», — поделился он.
Начальник таможни Денис Партоменко подчеркнул, что ведомство всегда открыто к диалогу с добросовестным бизнесом. «Всегда обращайтесь: мы хотим слышать вас. Такие встречи позволяют своевременно разрешить накопившиеся вопросы и выработать подходы в решении общих задач», — подытожил он.