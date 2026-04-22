Больше 8,5 тысячи школьников посетили день открытых дверей «Профессионалитета» в Калининградской области

нацпроект «Молодёжь и дети»). Участниками стали больше 8,5 тысячи школьников и их родителей. Мероприятие охватило шесть организаций среднего профессионального образования.
В трёх из них уже действуют образовательно-производственные центры: кластер машиностроения — в Прибалтийском судостроительном техникуме, кластер машиностроения «Восточный» — в Гусевском политехническом техникуме, рыбопромышленный кластер — в Калининградском морском рыбопромышленном колледже.
Ещё три кластера начнут работу с 1 сентября 2026 года, но познакомиться с ними школьники могут уже сейчас: кластер сельского хозяйства на базе Колледжа строительства и профессиональных технологий, педагогический кластер на базе Педагогического колледжа в Черняховске и кластер электротехнической промышленности на базе Технологического колледжа.
Для гостей организовали родительские собрания с участием руководителей колледжей и работодателей, экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. В преддверии дня открытых дверей в школах прошли классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», где студенты-амбассадоры проекта рассказали о преимуществах обучения, стажировках и трудоустройстве.
Министр образования Светлана Трусенёва отметила: «Важно, что благодаря таким событиям ребята могут познакомиться с будущей профессией вживую, а не на сайте учреждения. Они узнают о мерах поддержки и трудоустройстве напрямую от руководителей образовательных организаций и ведущих работодателей. Это помогает будущим абитуриентам сделать осознанный выбор».