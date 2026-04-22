За три месяца таможня завела 12 дел на иностранцев, не вывезших вовремя машины из Калининградской области

Таможня напоминает правила. Иностранцы могут временно ввозить на территорию ЕАЭС машины для личного пользования на срок своего пребывания, но не более года, без уплаты пошлин. Использовать авто может только тот, кто его ввёз. Передавать право пользования или распоряжения другому лицу на таможенной территории ЕАЭС разрешено только при соблюдении условий статьи 264 Таможенного кодекса ЕАЭС. До истечения срока временного ввоза машину нужно вывезти или оформить по таможенным процедурам. Иначе — административное дело.