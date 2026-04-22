Автоюрист Полозов рассказал, можно ли отказываться от медосвидетельствования

Медицинское освидетельствование проводится по направлению инспектора ДПС при наличии законных оснований. Может ли сотрудник ГАИ заставить «дышать в трубочку» и что грозит водителю в случае отказа от медосвидетельствования, разбиралась редакция сайта pravda-nn.ru вместе с автоюристом, членом НРО Ассоциации юристов России, заместителем заведующего Адвокатской конторой Балахнинского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Андреем Полозовым.
Стоит разделять понятия проверки на опьянение в случае остановки автомобиля и саму процедуру медосвидетельствования. В первом случае ее проводит инспектор ГАИ при наличии подозрений, во втором — медицинский работник.
Инспектор ДПС имеет право попросить водителя пройти проверку на алкотестере, если почувствует запах алкоголя и увидит странности в поведении — несвязную речь, шаткую походку.
По закону, водитель вправе отказаться от проверки алкотестером на месте, тогда он получит направление на медосвидетельствование, отказ от которого уже является нарушением и грозит неприятными последствиями.
Как отмечает Андрей Полозов, отказывается от прохождения медосвидетельствования ни в коем случае нельзя.
«Оспорить будет практически невозможно, — объясняет автоюрист. — Сам отказ уже является административным правонарушением и карается штрафом и лишением прав».Основаниями для направления на медосвидетельствование могут стать:
Отказ водителя от проверки алкотестером на месте.
Несогласие водителя с результатами проверки на наличие опьянения.
Несогласие инспектора с результатами проверки — алкотестер показывает отсутствие следов алкоголя, но водитель ведет себя неадекватно.
Проверка водителя на трезвость и направление на медосвидетельствование должны осуществляться инспектором в присутствии двух понятых или быть зафиксированы на видео. При этом обязательно составляется протокол, в котором указываются основания для прохождения медосвидетельствования.
Ранее редакция сайта pravda-nn.ru разбиралась, как уладить спор после ДТП.