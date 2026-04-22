SpaceX предупредила инвесторов о рисках орбитальных дата-центров

Космические дата-центры для ИИ-вычислений могут оказаться коммерчески нежизнеспособными, потому что основаны на непроверенных технологиях. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документацию SpaceX, направленную инвесторам перед первичным размещением акций (IPO). Согласно американскому законодательству, компания обязана перед привлечением финансирования информировать инвесторов о потенциальных рисках.
«Наши инициативы по разработке орбитальных вычислительных систем для искусственного интеллекта, а также по индустриализации на орбите, на Луне и на межпланетных орбитах находятся на ранних стадиях, сопряжены со значительной технической сложностью и непроверенными технологиями и могут не достичь коммерческой жизнеспособности», — говорится в документе.
Компания предупреждает инвесторов, что орбитальным дата-центрам придется работать в тяжелых условиях и существует множество угроз, которые способны вывести станцию из строя.
Интерес к орбитальным дата-центрам формируется на фоне стремительного роста энергопотребления ИИ и перегрузки наземной инфраструктуры. Крупнейшие технологические компании, включая Google и Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, уже изучают возможность переноса вычислений в космос, писал Reuters.
Идея предполагает использование практически неограниченной солнечной энергии, более эффективное охлаждение и обработку данных прямо на орбите, однако сталкивается с серьезными препятствиями — высокой стоимостью запусков, сложностями ремонта и воздействием радиации.
SpaceX благодаря большому ракетному парку и спутниковой сети рассматривается как один из ключевых игроков, способных первыми масштабировать такие решения.
IPO SpaceX миллиардера Илона Маска запланировано на июнь 2026 года. Компания подала заявку на листинг в начале этого месяца. По оценке Bloomberg, SpaceX может привлечь благодаря IPO более $1,75 трлн.
В феврале этого года SpaceX объединилась с другим стартапом Маска — компанией xAI, разрабатывающей ИИ. Согласно идее миллиардера, первоочередной задачей объединенной компании станет запуск с Земли спутников с искусственным интеллектом.
Сегодня, 22 апреля, стало известно, что SpaceX планирует выкупить разработчика ИИ-инструментов Cursor за $60 млрд. Компания хочет усилить свои позиции в сегменте инструментов для программирования на базе ИИ.
Крупнейшие разработчики ИИ начали «гонку IPO» в 2022 году. The Economist писал, что как минимум три гиганта: OpenAI, SpaceX и Anthropic готовятся к листингу в 2026 году.
